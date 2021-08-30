الفنانة غادة طلعت: المرأة "فرفوشة بطبيعتها ولا تحب النكد"

قالت الفنانة غادة طلعت، إن المرأة تبحث عن الأمان، والحديث على أن المرأة نكدية أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبة: "المرأة فرفوشة بطبعها".



وتابعت "طلعت"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن أقرب طريق إلى قلب وعقل المرأة هو الصدق والوضوح والطبطبة، مضيفة أنها الزواج المبكر تجربة صعبة جدًا، وأغلب نتائج الزواج المبكر سلبية، ولذلك هناك ضرورة للنضج أولًا قبل الزواج.



ولفتت إلى أنها تشارك في تقديم عرض مسرحي لأهم 100 مشهد في السينما المصري، وهو من إخراج خالد جلال، لافتة إلى أن العرض يقدم طوال الأسبوع في مركز الإبداع.





