جهود أمنية لكشف ملابسات مقتل شخص بالعياط

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لتحديد وضبط المتهم بقتل شخص بطلق ناري بالعياط.



تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا بطلق ناري ملقاة بالطريق بدائرة مركز العياط.



ووجه العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بفحص مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة لتحديد هوية الجاني وضبطه.



وشكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه نائبه اللواء عاصم أبو الخير لتحديد هوية القتيل وفحص علاقاته والتأكد من وجود خلافات ترقى لارتكاب الجريمة.



جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.