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بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة مدوية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر قادما من لايبزج وصيف الموسم الماضي في الدوري الألماني.


وعاد سابيتزر للعمل مجدداً مع مدربه السابق جوليان ناجلسمان في ميونخ بعقد يمتد حتى عام 2025، وكان اللاعب النمساوي دخل عامه الأخير مع لايبزغ الذي قرر أن يستفيد مادياً من انتقال قائده في الوقت الحالي بدلاً من خسارته مجاناً في يوليو (تموز) المقبل.


وقال الرئيس التنفيذي للنادي "البافاري"  أوليفير كان: "مارسيل سابيتزر سيجلب كل الإمكانيات التي يحتاجها اللاعب في بايرن، كما أنه لن يحتاج لوقت طويل للتأقلم وذلك لأنه تعود على عمل وفلسفة مدربنا جوليان ناغلسمان".


وقدرت وسائل إعلام ألمانية الصفقة بمبلغ 16 مليون يورو (19 مليون دولار).


وكتب نادي لايبزغ عبر تويتر: "شكراً على الذكريات سابيتزر".


وانضم سابيتزر إلى لايبزغ عام 2014، كما أنه يعد واحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في الفريق، حيث ساعدهم على الوصول إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بقيادة ناغلسمان في عام 2020.


وجاء التعاقد الأبرز لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية مع لاعب آخر قادم من لايبزغ وهو المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في يوليو (تموز) الماضي.


ولم يتضح بعد موعد المشاركة الأولى لسابيتزر مع بايرن ميونخ، وذلك بعدما غاب عن لايبزج في المباراة التي خسرها أمام فولفسبورغ الأحد بسبب الإصابة، كما أنه سيغيب عن مواجهتي النمسا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الاسبوع المقبل.


وستكون أول مباراة لبايرن ميونخ بعد العودة من فترة الاستحقاقات الدولية للمنتخبات، أمام لايبزغ، الفريق السابق لسابيتزر، وذلك يوم 11 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

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