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البدري يستقر على هجوم منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وأنجولا، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل.

 

ومن المتوقع أن يدفع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، في خط الهجوم، بكلا من، "حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، محمد شريف".

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر وأنجولا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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