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فاكسيرا: وزعنا مليون جرعة من لقاح سينوفاك المحلي على مراكز تطعيم كورونا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة الطعوم محليا بنسبة 100%.

وأشارت "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح سينوفاك جاء نتاج عدة مراحل للتأكد من فاعلية اللقاح، لافتة إلى أنه تم توزيع مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصري على مراكز التطعيم.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، أن الطاقة الإنتاجية في مجمع فاكسير بمدينة 6 أكتوبر تعتبر 6 أضعاف الطاقة الإنتاجية لمصنع فاكسيرا العجوزة.

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