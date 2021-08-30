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مفاجآت في دفاع منتخب مصر ضد أنجولا في تصفيات المونديال

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يجري منتخب مصر الأول لكرة القدم، تجهيزاته لملاقاة نظيره منتخب انجولا، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الأنجولي، في تصفيات المونديال، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر وأنجولا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

 

ومن المتوقع أن يدفع حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، في خط الدفاع بكلا من، "أكرم توفيق، ومحمود الونش، وأحمد حجازي، ومحمد عبد الشافي".

 

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