نيرمين الفقي تبهر الجمهور بفستان أسود أنيق

خطفت الفنانة نيرمين الفقي الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الفقي" بإطلالة صيفية أنيقة حيث ارتدت فقستان أسود أبرز ملامح جمالها، كما اعتمدت على إطلالة طبيعية بدون ميك أب وتركت شعرها منسدل على كتفها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في مسلسل «النمر» بطولة الفنان محمد إمام وبيومى فؤاد وهنا الزاهد ومحمد رياض وأحمد عبدالله محمود وأحمد خالد صالح وإيناس كامل وعلاء مرسي ومن إخراج شيرين عادل.



