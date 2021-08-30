"الضرائب": النشاط التجاري عبر الإنترنت يخضع للضريبة

قال الدكتور سيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمنافذ والمراكز الضريبية بمصلحة الضرائب، إن الشركات الإلكترونية مثل جوميا وسوق دوت كوم وغيرها تخضع للضرائب.



وأضاف "صقر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشركات أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية على الإنترنت يخضعون للضرائب وفقًا للقانون.



وأكد رئيس قطاع المنافذ الضريبية، أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت.

