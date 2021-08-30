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مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:02 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الراحلين عن المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني استقر بشكل مبدئي على رحيل 8 لاعبين عن الفريق الأحمر، ومن الممكن أن يزيد العدد خلال الفترة المقبلة، بناء على التعاقدات التي ستبرمها إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يستغنى النادي الأهلي عن خدمات كل من محمد محمود صانع ألعاب الفريق، وكريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق، وفهد جمعة المهاجم الشاب، وأحمد رمضان بيكهام ظهير أيمن الفريق.

كما استقر موسيماني على الاستغناء عن أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق العائد بعد انتهاء إعارته لفريق سموحة، ومروان محسن مهاجم الفريق، ووالتر بواليا، بالإضافة إلى جونيور أجاي صانع ألعاب الفريق.

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