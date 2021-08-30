تطعيم العاملين بـ"الشباب والرياضة" في الدقهلية ضد كورونا

انتقل فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم الاثنين إلى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة وذلك تطعيم كافة العاملين بالديوان بلقاح " سينوفاك " المصرى المضاد لفيروس كورونا تشكل الدكتور محمد الجعيدى وحسن السعودى وتغريد سعيد وسمر أحمد وتحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي.



تمت إجراءات عملية تطعيم العاملين باللقاح بمركز المعلومات بمديرية الشباب والرياضة.



ومن جانبه قال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة ان عملية التطعيم تأتي في ضوء التعاون التام بين مديرية الشباب والرياضة بقيادة ومديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهليــة وبرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفى إطار اهتمام الدولة بتطعيم كافة المواطنين بلقاح كورونا الذى من فوائده يقلل من مخاطر الإصابة ويقي من أعراض هذا المرض الشديد فظل التنسيق التام بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية



وأضاف أن محافظ الدقهلية يتابع عملية تطعيم العاملين بكافة القطاعات الحكومية للاطمئنان والتأكد من إتمام عملية التطعيم خاصة بعد أن علمت وزارة الصحة المصرية أنه لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا" وتأكيدات وزيرة الصحـــة المصــرية، الدكتور هالـــة زايـــد، أنه "سيتم توزيع لقاح"سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا بكل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس"، داعية المواطنين إلى "التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين".