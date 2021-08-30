تشيلسي يتخلص من لاعب جديد

أكدت تقارير صحيفة إنجليزية، اقتراب تشيلسي من التخلص من لاعب آخر قبل انتهاء فترة التعاقدات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ذا صن"، يستعد تشيلسي للاستغناء عن خدمات لاعب الوسط الشاب تينو أنجورين، لصالح لوكوموتيف موسكو، في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي ينوي وضع شرط جزائي في العقد يقضي بحصول على أولوية التعاقد مجددا مع أنجورين مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

وكان أنجورين (19 عاما) قد وقع عقدا جديدا مدته 5 أعوام مع تشيلسي في يونيو الماضي.