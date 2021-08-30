انفراد| كارثة تهدد آثار متحف "شرم الشيخ".. ومصادر: قد تعطل الزيارة

وكشفت مصادرة لبوابة الفجر الإلكترونية داخل وزارة السياحة والآثار، أن التكييف يعد من أهم العناصر في متحف شرم الشيخ، نظرًا لأن المحافظة تتميز بارتفاع درجات الحرارة أغلب أوقات العام، مما يجعل التكييف وعمله بكفاءة من أهم عوامل الجذب للزائر وخصيصًا الأجنبي.





وتابعت المصادر، أن التكييف ضروري أيضًا للحفاظ على القطع الأثرية، حيث توقف التكييف عن العمل في كل من قاعتي الممر الملكي، والحياة البرية، منذ عدة أيام، كما قام مسئولي المتحف بفصل التكييفات في وقت الراحة والغلق بعد ساعات العمل الرسمية.





وقالت المصادر إن التكييفات توقفت عن العمل بعد أن حدث تسرب للفريون الخاص بها، وهو مؤشر خطير، فتوقف التكييف عن العمل يمثل خطورة على الآثار وخاصة في قاعة الحياة البرية، والتي تضم العديد من الآثار العضوية.





وقاعة الحياة البرية كما أوضحت المصادر، معرضة لمخاطر أكبر، حيث تضم آثارًا عضوية منها مومياوات عديدة لحيوانات وطيور، وهذه النوعية من الآثار هي الأكثر والأسرع عرضة للتلف إذا ما حدث تغير في درجة حرارة المكان المحفوظة فيه.



