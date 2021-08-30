Advertisements

انفراد| كارثة تهدد آثار متحف "شرم الشيخ".. ومصادر: قد تعطل الزيارة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
يعد متحف شرم الشيخ، أحد المشاريع الواعدة، وهو الأول من نوعه في أول تعاون ما بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء متحف أثري، إضافة للفكرة الجريئة بوضع متحف في أحد المقاصد السياحية الترفيهية، وهي مدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر، مما جعل الكثيرون يتنبئون للمتحف بتحقيق المزيد من الجذب السياحي هناك، وهو ما كان يمكن أن يتحقق بالفعل لولا عدة وقائع التي لم تجد حلًا ومنها أزمة تكييف المتحف، وننفرد عبر الأسطر التالية بنشر تفاصيل إحدى تلك الوقائع.

انفراد| كارثة تهدد آثار متحف شرم الشيخ.. ومصادر: قد تعطل الزيارة
وكشفت مصادرة لبوابة الفجر الإلكترونية داخل وزارة السياحة والآثار، أن التكييف يعد من أهم العناصر في متحف شرم الشيخ، نظرًا لأن المحافظة تتميز بارتفاع درجات الحرارة أغلب أوقات العام، مما يجعل التكييف وعمله بكفاءة من أهم عوامل الجذب للزائر وخصيصًا الأجنبي. 

وتابعت المصادر، أن التكييف ضروري أيضًا للحفاظ على القطع الأثرية، حيث توقف التكييف عن العمل في كل من قاعتي الممر الملكي، والحياة البرية، منذ عدة أيام، كما قام مسئولي المتحف بفصل التكييفات في وقت الراحة والغلق بعد ساعات العمل الرسمية.

وقالت المصادر إن التكييفات توقفت عن العمل بعد أن حدث تسرب للفريون الخاص بها، وهو مؤشر خطير، فتوقف التكييف عن العمل يمثل خطورة على الآثار وخاصة في قاعة الحياة البرية، والتي تضم العديد من الآثار العضوية.

وقاعة الحياة البرية كما أوضحت المصادر، معرضة لمخاطر أكبر، حيث تضم آثارًا عضوية منها مومياوات عديدة لحيوانات وطيور، وهذه النوعية من الآثار هي الأكثر والأسرع عرضة للتلف إذا ما حدث تغير في درجة حرارة المكان المحفوظة فيه.

انفراد| كارثة تهدد آثار متحف شرم الشيخ.. ومصادر: قد تعطل الزيارة
كما كشفت المصادر أن تكييف الكورت "المدخل"الرئيسي" من بوابات كشف المعادن "أشعة إكس" حتى المدخل الثاني المؤدي للقاعات، ترتفع درجة حرارته كثيرًا، حيث أن المكان أكبر من قدرة التكييف مما يجعل الزائر يشعر بالحرارة المرتفعة على الدوام.

وامتد تأثير درجة الحرارة إلى سجادة موزاييك في منطقة الكورت "المدخل الرئيسي"، وهي قطعة أثرية تم ترميمها في وقت سابق، وهي عبارة عن قطع صغيرة جدا من الموزاييك "فسيفساء" تم تجميعها لتحكي قصة تاريخية، وهذه السجادة تعرضت للتشقق في بعض أجزائها نتيجة الحرارة المرتفعة في المكان.
انفراد| كارثة تهدد آثار متحف "شرم الشيخ".. ومصادر: قد تعطل الزيارة
انفراد| كارثة تهدد آثار متحف "شرم الشيخ".. ومصادر: قد تعطل الزيارة

الكلمات المفتاحية

مصر محافظة البحر الاحمر متحف شرم الشيخ شرم الشيخ البحر الاحمر الاثار

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ أقل من ساعة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

البدري يستقر على هجوم منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب جديد مرشح للانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل وموعد افتتاح متحف شرم الشيخ الجديد (فيديو)

تعرف على تفاصيل ثاني أكبر متحف في مصر.. "انجز خلال عام واحد" (فيديو)

"فيديوجراف".. "السياحة والآثار" تعلن افتتاح 7 متاحف وتوجيهات مهمة للوزير

قبل افتتاحه.. 12 معلومة عن متحف شرم الشيخ الدولي

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ تمهيدًا لافتتاحه

وزير السياحة: الإعلان عن كشف أثري كبير خلال أيام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:36 م

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements