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اعتقال مدافع أولمبياكوس بسبب تهمة مشينة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
ذكرت الشرطة اليونانية اليوم الإثنين، أن المدافع البرتغالي روبن سيميدو جرى اعتقاله عقب إدعاءات حول اعتداءه جنسيا على فتاة قاصر.

وجرى اعتقال سيميدو 27/ عاما/ لاعب أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني، أمس الأحد بعد ورود شكوى إلى الشرطة من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي في منزل اللاعب بالقرب من العاصمة أثينا.

وأوضحت الشرطة أن رجلا أخر مطلوب للاستجواب في ادعاءات الاعتداء الجنسي.

وأكد ستافروس جورجوبولوس محامي سيميدو أن اللاعب نفى الادعاءات الموجهة ضده.

ومثل سيميدو أمام المحكمة اليوم لتقديم الأدلة وتم منحه مهلة 24 ساعة لتحضير دفاعه.

وسبق لسيميدو اللعب في فياريال الإسباني وشارك في ثلاث مباريات دولية مع منتخب البرتغال علما بأنه انتقل إلى الدوري اليوناني قبل عامين.

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