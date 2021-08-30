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موجز البرلمان| مطالبات بزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:05 م
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.
ونستعرض أهم الأخبار في نشرة "موجز البرلمان"، في التالي:
أول تحرك برلماني بشأن ظهور مخدر جديد تحت مسمي "الشبو"
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن ظهور نوعًا جديدًا من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني يطالب بزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع الدخول فى الموجة الرابعة للجائحة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلمانية تطالب بوقف انتهاك حقوق المرضى بمستشفى العباسية في كفر الشيخ
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية، ومحاولة الاستيلاء على ارض المستشفي المخصص لرعاية الأطفال.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"خارجية النواب": الأزمة الليبية شهدت تحولا بفضل الدبلوماسية المصرية
أشاد النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني: قطاع الثروة الحيوانية والسمكية شهد تطورا كبيرا في عهد السيسي
أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وياتي ذلك في إطار تنمية الريف المصري.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
ونستعرض أهم الأخبار في نشرة "موجز البرلمان"، في التالي:
أول تحرك برلماني بشأن ظهور مخدر جديد تحت مسمي "الشبو"
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن ظهور نوعًا جديدًا من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني يطالب بزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع الدخول فى الموجة الرابعة للجائحة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلمانية تطالب بوقف انتهاك حقوق المرضى بمستشفى العباسية في كفر الشيخ
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتهاك حقوق المرضي الدستورية بمستشفي العباسية، ومحاولة الاستيلاء على ارض المستشفي المخصص لرعاية الأطفال.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"خارجية النواب": الأزمة الليبية شهدت تحولا بفضل الدبلوماسية المصرية
أشاد النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
برلماني: قطاع الثروة الحيوانية والسمكية شهد تطورا كبيرا في عهد السيسي
أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وياتي ذلك في إطار تنمية الريف المصري.. لمتابعة القراءة اضغط هنا