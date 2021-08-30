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غادة طلعت تكشف كواليس اختيارها لتقديم دور "أم إبراهيم" في الاختيار

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة غادة طلعت، إن الدكتور بيتر ميمي مخرج مسلسل "الاختيار" قام بزيارة عرض "سينما مصر"، وكانت تقدم دور كوميدي في العرض، وبعد انتهاء العرض، قام بتوجيه التحية إليها قائلًا: "انتي ممثلة هائلة، وهنشتغل مع بعض".

وتابعت "طلعت"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أنها لم تتوقع العمل في مسلسل "الاختيار"، واعتبرت ما أخبرها به "ميمي" مجرد مجاملة.

وأضافت: "تفاجأت بعد 3 أيام بمكاملة هاتفية من الشركة المنتجة للمسلسل، تعرض عليّ دور أم إبراهيم في "الاختيار" وكانت عبارة عن امرأة ترتدي خمار وزوجة إخواني، وتجلس في رابعة".

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غادة طلعت بيتر ميمي ام ابراهيم في مسلسل الاختيار الاختيار 2

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