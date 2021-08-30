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غدًا.. إضافة خدمات صحية جديدة لمبادرة الاعتلال الكلوي في سوهاج

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
اعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إضافة عدد من الخدمات الصحية والفحوصات والتحاليل الطبية لمبادرة الاعتلال الكلوي والتي تقدم خدماتها من خلال " 204" مقر منتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة انه سيتم شمول الفحص بالمبادرة من هم فوق40 سنه، وان الخدمات الجديدة هي قياس مستوي السكر التراكمي ونسبة الدهون وكتلة الجسم وكذلك تحاليل وظائف الكلي، بجانب الفحوصات الاخري مثل قياس الضغط والسكر، وأضافت ان تلك التحاليل المتخصصة تم تحديد 24 مقر بمختلف مراكز المحافظة للقيام بإجراء تلك التحاليل للمواطنين بالمجان.

هدف خدمات الاعتلال الكلوي

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عاطف مسئول المبادرات بمديرية الصحة بسوهاج ان الهدف من إضافة تلك الخدمات هي متابعة مرضى السكر والضغط ومعرفة مدى التزامهم واتباعهم للعلاج ومدى فعاليته وتحويل المرضى في حالة ملاحظة عدم انتظام مستوى السكر والضغط الي مستشفيات وزارة الصحة لمتابعة حالتهم ومعرفه الأسباب وعلاجها وكذلك الإكتشاف المبكر لأمراض الكلى للوقاية من الفشل الكلوي.

مبادرة رئيس الجمهورية

وأكدت حامد ان المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ عام 2018 لم تكن فقط بداية استئصال للأمراض المتوطنة في المجتمع ومواجهتها بكل السبل المتاحة بقدر ما كانت سبيل كشف أمراض خفية لم يكن يعلم عنها صاحبها شيء، وان المبادرات الرئاسية تقدم خدماتها للملايين من المصريين بالمجان واستطاعت تحقيق نجاحات لم تحدث من قبل خلال فتره زمنية وجيزة

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وزارة الصحة مبادرة الرئيس مبادرة الاعتلال الكلوي سوهاج اخبار مصر

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