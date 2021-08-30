الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وضع حدّ لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا

جدّد مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديويي التأكيد اليوم على دعم المنظمة الأفريقية لجهود الأطراف الليبية الرامية إلى إعادة السلم والاستقرار في البلاد، داعياً إلى وضع حدّ لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا.





ودعا أديويي خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار الليبي المنعقد في الجزائر اليوم المؤسسات الليبية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على استمرارية الدولة الليبية وحماية اقتصادها.

وعدّ أن هذه المشاورات تمثل فرصة "لاجتماع الجيران وممثلي القارة (الأفريقية) والعمل في روح جماعية" .