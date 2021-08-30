Advertisements

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وضع حدّ لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
واس
 جدّد مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكول أديويي التأكيد اليوم على دعم المنظمة الأفريقية لجهود الأطراف الليبية الرامية إلى إعادة السلم والاستقرار في البلاد، داعياً إلى وضع حدّ لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

ودعا أديويي خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار الليبي المنعقد في الجزائر اليوم المؤسسات الليبية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على استمرارية الدولة الليبية وحماية اقتصادها.
وعدّ أن هذه المشاورات تمثل فرصة "لاجتماع الجيران وممثلي القارة (الأفريقية) والعمل في روح جماعية" .

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مدرب جديد مرشح للانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستقر على هجوم منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ أقل من نصف ساعة

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:36 م

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements