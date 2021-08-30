وكيل زراعة الفيوم يجتمع بمسؤلي منظومة كارت الفلاح



عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا طارئا لمسؤلي منظومة كارت الفلاح بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس حمدى شعبان مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديريه والمهندس محسن معبد حسن مسئول منظومة كارت الفلاح بمديرية الزراعة ومندوب البنك الزراعي المصري والسادة مديرى الادارات الزراعية ومسئولي منظومة كارت الفلاح بالإدارات الزراعية.



تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح وشدد علي سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعى الموسمى على أجهزة التابلت وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيا وحصر حيازات الورثة لكل جمعية وارسالها إلى المديرية وإعداد فترة زمنية للانتهاء من تسجيل الحائزين الغير مسجلين على المنظومة.

