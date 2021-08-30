Advertisements

وكيل زراعة الفيوم يجتمع بمسؤلي منظومة كارت الفلاح

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا طارئا لمسؤلي منظومة كارت الفلاح بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس حمدى شعبان مدير إدارة الشئون الزراعية بالمديريه والمهندس محسن معبد حسن مسئول منظومة كارت الفلاح بمديرية الزراعة ومندوب البنك الزراعي المصري والسادة مديرى الادارات الزراعية ومسئولي منظومة كارت الفلاح بالإدارات الزراعية.

تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح وشدد علي سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعى الموسمى على أجهزة التابلت وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيا وحصر حيازات الورثة لكل جمعية وارسالها إلى المديرية وإعداد فترة زمنية للانتهاء من تسجيل الحائزين الغير مسجلين على المنظومة.

الكلمات المفتاحية

كارت الفلاح الفيوم الزراعة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على هجوم منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب جديد مرشح للانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل تفعيله.. كل ما تريد معرفته عن كارت الفلاح الذكي

ما لا تعرفه كارت الفلاح الذكي

وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يعقد اجتماعا بإدارة يوسف الصديق لحصر المحاصيل (صور)

زراعة الفيوم: دورة تدريبية على استخدام أجهزة التابلت وماكينة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

4 محافظات جاهزة لتطبيقها.. معلومات عن منظومة كارت الفلاح

محافظ كفرالشيخ: كارت الفلاح الذكي أحد نتائج منظومة التحول الرقمي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:36 م

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements