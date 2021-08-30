Advertisements

عبد الدايم: ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنسانى

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي



استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين مصر والامارات ودراسة تنفيذ عدد من المشروعات الابداعية المتبادلة.

فى البداية اكدت عبد الدايم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والامارات ووجهت تحياتها للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة واشادت بجهوده الدؤوبة لدعم الثقافة العربية، واشارت الى ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنسانى ونشر السلام بين الشعوب، وتابعت ان وزارة الثقافة تبذل جهودا متنوعة لاقامة فعاليات تبادلية وإبداعية لتاصيل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تاكيد القيمة المتفردة للوطن اقليميا وعالميا، ثم استعرضت نماذج من مساعى نشر التنوير بمختلف ربوع الوطن كما تناولت عدد من المبادرات الهادفة الى تطوير وتنمية الوعى بمختلف ارجاء الجمهورية.

ونقل محمد العويس تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة الى وزيرة الثقافة مشيرًا إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية، مؤكدًا ضرورة تكثيف التعاون المشترك فى مختلف مجالات الابداع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، واشاد بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب العالم.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على بدء التنسيق المشترك لاقامة ملتقي الشارقة للسرد والقصة القصيرة والذي يهتم بالمبدعين والنابغين في هذا المجال ويقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والمتوقع انطلاقه العام المقبل 2022.

أخبار تهمك

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيلة نارية.. تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر مع الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements