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هاني حسن الأسمر: "أبويا كان رافض عملي كمطرب"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي


استضافت الفنانة سلوى عثمان خلال برنامجها "ست الكل" المذاع عبر فضائية صدي البلد ٢، هاني حسن الأسمر، نجل الفنان حسن الأسمر، واستهلت حديثها خلال مقدمة البرنامج أنه ورث الصوت العذب القوي من والده، الذي كان من أعمدة الفن الشعبي في مصر، فلم يخلو فرح أو حدث من وجوده وغنائه فيه، بخلاف التراث الفني الكبير الذي صنعه.

وتابعت حديثها بسؤالها لضيفها عن أحدث أعمالها الفنية، فكان رده، أنه طرح مؤخرًا أغنية سينجل بعنوان حالة صعبة من كلمات محمد سامي وألحان سيد الشاعر، وتعتبر لون جديد بعيد عن الفن الشعبي الصافي، كما يمتزج بها نوع الدراما الإنسانية وسيقوم بتصويرها فيديو كليب.

وتابع حديثه، لا أريد الخروج عن لون الغناء الشعبي، فهذا ما تربيت ونشأت عليه، فربما أريد تقديم شكل جديد وأغنيات بها مضمون وموضوعات جديدة.

وأضاف، والدي حسن الأسمر رحمة الله عليه كان يرفض تمامًا عملي كمطرب أو انضمامي للوسط الفني كمطرب، وجاءت موافقته بعد محايلات عديدة، وبعدما أقتنع بموهبتي حقًا، وكان أول غناء لي أمامه في إحدي أعياد ميلاده، فأثر عليه أصدقائه للموافقة بعدما أقنعوه أنني موهوب.

وتابع حديثه، وكنت أتابع دائمًا طريقة تفكيره وطريقة اختياره للأعمال التي يقدمها، وما يستمع إليه باستمرار، ونصحني قبل وفاته أن احافظ علي اسمي واصنع تاريخ وكيان أكون فخور به فيما بعد، وأن الأغنية التي أقدمها للجمهور بمثابة هدية، فلابد أن تكون هدية ذات قيمة وتليق أيضًا بمكانتي.

يذكر أن برنامج ست الكل من تقديم الفنانة سلوي عثمان، ويذاع عبر فضائية صدي البلد٢، وهو من إنتاج وكالة G.Media لمالكها المنتج خالد الغنيمي، والتي انتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج "هالة مصرية" للفنانة هالة فاخر، وبرنامج "في إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة "نشوي مصطفي"، كما أن الشركة تعمل على تقديم عدد من البرامج الأخرى قريبًا منها برنامج "ولسه ممكن" الذي سيقدمه الإعلامي الرياضي وخبير التغذية ومدرب النجوم الشهير كابتن نور خطاب.

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