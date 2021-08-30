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مساعد وزير الداخلية الأسبق: حروب الجيل السادس تستخدم الطيور لتخريب الدول (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك 6 أنواع من الحروب تمارس على أرض الواقع، وجاري تطوير النوع السابع.

وأشار "عبدالحليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس كانت فكر أمريكي، وكان مقصود بها تفتيت الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن حروب الجيل الرابع هى مخططات افشال الدول يستخدم فيها المنظمات الحقوقية والمعارضة والمخابرات والإعلام وخاصة "السوشيال ميديا".

ولفت إلى أن هناك لجان إلكترونية يطلق عليها لجان الفكاهة، حيث تعمل على توصيل المعلومة من خلال "نكتة"، منوها بأن آليات حروب الجيل الخامس هى نفس آليات الجيل الرابع مع إدخال المليشيات المسلحة.

وأوضح أن حروب الجيل السادس والتي تستخدم على الأرض حاليا تعد حروب هجين، حيث يتم استخدام الطيور والحيوانات والأسماك وهو ما يعرف باسم الذكاء الصناعي، حيث يتم تسخير الطيور في المراقبة، وضرب أهداف معينة، معلقا: "الحرائق التي نشهدها قد تكون بسبب طيران مسير أو الطيور، حيث تكون طائرة مسيرة على شكل طير تنزل تولع في الشجر"، كما يمكن استخدامهم في إثارة الأزمات بين الدول.

الكلمات المفتاحية

حروب الجيل السادس الطيور السوشيال ميديا

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