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انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في إدفو بأسوان بنسبة 50% من الأعمال

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه جارى العمل في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف بقرى إدفو كمرحلة أولى، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة "، حيث وصلت نسبة التنفيذ في معظم الأعمال الجارية لنحو 50%.

وأشار عطية في بيان، إلى أن المشروع سيساهم فى القضاء على العديد من المشكلات المتراكمة التي كان يعاني منها الأهالى منذ سنوات ومن أبرزها مشكلة المياه الجوفية بالنقادية، بقرية الرمادي بحري والناتجة عن إرتفاع منسوب المياه فى الترعة عن منسوب بعض البيوت والمنازل بالقرية.

من جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فهناك جولات ميدانية متواصلة لكافة أعمال التطوير الجارية بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ فيها أولًا بأول.

وأشار سليمان، إلى أنه تم طرح أعمال تبطين وتأهيل ترعة الرمادي، وسيتم البدء فى تنفيذها طبقًا لمواعيد محددة من أجل الإنتهاء منها بالشكل المطلوب وفى أقرب وقت ممكن.
انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في إدفو بأسوان بنسبة 50% من الأعمال
انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في إدفو بأسوان بنسبة 50% من الأعمال
انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في إدفو بأسوان بنسبة 50% من الأعمال
انتهاء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في إدفو بأسوان بنسبة 50% من الأعمال

الكلمات المفتاحية

مركز ادفو محافظة اسوان اللقضاء اسوان اخبار مصر

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