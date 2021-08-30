أبوريدة يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

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أبوريدة يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:32 م
أمل الحلفاوي
كشف هاني أبو ريدة، النائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.
وأوضح أبوريدة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن هناك مشروعًا تقدمه الدولة المصرية قريبًا، وأنه ينتظر وضوح الرؤية من أجل تحديد موقفه.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أتاح لمصر إذاعة مباريات تصفيات المنتخب الوطني في كأس العالم.
وأوضح أنه تم إجراء مباحثات عديدة خلال الفترة الماضية، بخصوص الأسعار وتقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الأفكار لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أن قنوات بي إن سبورت، حصلت على حقوق حصرية في بطولة إفريقيا القادمة.