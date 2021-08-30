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أبوريدة يوضح موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

كشف هاني أبو ريدة، النائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.

وأوضح أبوريدة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، أن هناك مشروعًا تقدمه الدولة المصرية قريبًا، وأنه ينتظر وضوح الرؤية من أجل تحديد موقفه.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أتاح لمصر إذاعة مباريات تصفيات المنتخب الوطني في كأس العالم.

وأوضح أنه تم إجراء مباحثات عديدة خلال الفترة الماضية، بخصوص الأسعار وتقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من الأفكار لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أن قنوات بي إن سبورت، حصلت على حقوق حصرية في بطولة إفريقيا القادمة.

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