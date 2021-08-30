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نائلة جبر: مصر ليست من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
عبرت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عن حزنها على ما يحدث للشباب الذين يقومون بالهجرة غير الشرعية.

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامي حمدموسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء الإثنين، إلى أنها سوف تزور القرية التي خرج منها الشباب الذين غرقوا خلال هجرتهم بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا مؤخرًا.

وأضافت أن جميع المهاجرين الذين يغادرون البلاد بطريقة غير شرعية يعملون في الأسواق والمطاعم ويمتهنون ببعض الحرف البسيطة في البلاد التي يستقرون بها، مشيرة إلى أن العائدين من الهجرة غير الشرعية لا يسعدون بالأموال التي جمعوها وعادوا بها.

وأكدت أن أكثر الدول التي يرغب الشباب في الهجرة إليها هي إيطاليا يليها فرنسا، بينما تصدرت محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية قائمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن تجار البشر المهربين للهجرة غير الشرعية يكونوا معدومي الضمير، ويطرقون الأبواب لحث الشباب على الهجرة، حتى أن هناك مقهى في رشيد لتجار الهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى أن مصر ليست من الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على أن الإنسان الذي تم تهريبه لا يُعاقب وفقا للوائح الدولية، ولكن الشخص المُهرب الذي يحصل على أموال يتم معاقبته قانونا وعقوبته تكون رادعة.

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