عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

يرفض محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويرغب كهربا في استكمال مسيرته مع النادي الأحمر والذي انتقل إلى صفوفه قبل موسم ونصف في صفقة انتقال حر.





مصدر داخل الأهلي أكد بأن كهربا يرغب في الاستمرار ضمن صفوف النادي الأحمر في الموسم المقبل ولا يُفكر اللاعب في الرحيل عن النادي.









وأضاف المصدر بأن كهربا يملك عرضًا من الدوري السعودي لكنه يرفض الرحيل عن الأهلي ومتمسك بالبقاء ضمن صفوفه.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب كهربا من الرحيل عن الأهلي لكن المصدر نفى كل هذه الأنباء.