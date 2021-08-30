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التعليم العالي: الجامعات الأهلية تعتمد على اختبار إلكتروني موحد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية اختلف عن العام الماضي مثل الجامعات الحكومية.

وأعلن "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات للجامعات الخاصة غدًا الثلاثاء الساعة الخامسة مساءً، ولمدة أسبوع.

وأضاف أن الجامعات الأهلية تعتمد على اختبار إلكتروني موحد بنسبة من الدرجات، أما الجامعات الخاصة فتعتمد على مجموع الطالب فقط.

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