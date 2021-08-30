تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم





يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمواجهة نظيره منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا بتصفيات كأس العالم





و من المقرر أن تُقام مواجهة مصر ضد أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل على أرضية ميدان استاد الدفاع الجوي.





و تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.





و من المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول تشكيل الفراعنة أمام المنتخب الأنجولي كالآتي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق





خط الوسط: عمرو السولية - طارق حامد - محمد مجدي «أفشة»





الهجوم: زيزو - محمد شريف - رمضان صبحي