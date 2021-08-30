Advertisements

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمواجهة نظيره منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا بتصفيات كأس العالم

و من المقرر أن تُقام مواجهة مصر ضد أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل على أرضية ميدان استاد الدفاع الجوي.

و تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

و من المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول تشكيل الفراعنة أمام المنتخب الأنجولي كالآتي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق 

خط الوسط: عمرو السولية - طارق حامد - محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: زيزو - محمد شريف - رمضان صبحي 

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيلة نارية.. تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر مع الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في دفاع منتخب مصر ضد أنجولا في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

تشكيلة نارية.. تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر مع الصفقات الجديدة

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements