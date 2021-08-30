تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:01 م
علي خلاف
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمواجهة نظيره منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
تشكيل منتخب مصر ضد أنجولا بتصفيات كأس العالم
و من المقرر أن تُقام مواجهة مصر ضد أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر المقبل على أرضية ميدان استاد الدفاع الجوي.
و تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد أنجولا ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.
و من المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول تشكيل الفراعنة أمام المنتخب الأنجولي كالآتي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق
خط الوسط: عمرو السولية - طارق حامد - محمد مجدي «أفشة»
الهجوم: زيزو - محمد شريف - رمضان صبحي