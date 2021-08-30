استبعاد نجم إيفرتون من قائمة إنجلترا في تصفيات كأس العالم

خرج دومينيك كالفرت ليوين من قائمة المنتخب الإنجليزي خلال مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

وتعرض كالفرت ليوين للإصابة خلال المباراة التي تغلب فيها فريق إيفرتون على مضيفه برايتون بهدفين دون رد أمس الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخضع المهاجم البالغ من العمر 24 عاما للكشف الطبي اليوم الاثنين وتبين عدم قدرته على الانضمام لمنتخب بلاده.

ولم يستدع جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا لاعب بديل وبالتالي سيخوض المواجهات الثلاث بتصفيات المونديال بقائمة تضم 24 لاعبا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره المجري في بودابست يوم الخميس وبعدها بثلاثة أيام يواجه اندورا على استاد ويمبلي قبل أن يخرج لملاقاة بولندا يوم الأربعاء من الاسبوع المقبل.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة التاسعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.