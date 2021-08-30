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تفاصيل تجديد حبس مسن بالمنصورة بتهمة التحرش

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
جددت النيابة العامة بمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية حبس مسن يبلغ من العمر، 58 سنة، ومقيم بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجمع عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم من ٤: ١١ عاما، وذلك لمشاهدة أفلام إباحية وتحرش بإحداهن وأثناء توجههم لحفظ القرآن الكريم بجوار منزله، بعدما استدرجهم بحجة شراء حلويات.

وجاء تجديد حبس المتهم لحين اكتمال القضية.

وكانت مباحث الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز المنصورة، ألقت القبض على مسن اتهمته أربع أسر بجمع أطفالهم " أولاد وبنات" لمشاهدة أفلام إباحية والتحرش بهم.


وكان تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، من 4 أسر بقرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق باستدراج أبنائهم «بنات وبنين»، إلى منزله والتحرش بهم تزامنا مع مشاهدة افلام إباحية.

على الفور تم تشكيل قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة وألقي القبض على المتهم " إبراهيم أ " الشهير بعادل أبوالمجد، ٥٧ سنة، واستمع لأقوال الأطفال الذين أكدوا الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وانتقل فريق من النيابة لمكان الواقعة وتم تفريغ الكاميرات.

وكانت استمعت النيابة لأقوال الأطفال الذين أكدوا أن المتهم استدرجهم للمنزل بحجة شراء حلويات، وعرض عليهم مشاهدة فيلم إباحي.

وأكد الأطفال أنهم خرجوا من منزله وقصوا ما تعرضوا له على يد المسن، الأمر الذي استدعى أولياء أمورهم لتحرير محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

حبس مسن تحرش المنصورة

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