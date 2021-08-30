متحدث الصحة: مليار جرعة حجم إنتاج مصنع "فاكسيرا" في العام الواحد



ولفت إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا متوفرة الآن في مصر، معقبًا: "مفيش لقاح في العالم مصر ما قدرتش تجيبه".



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مجمع مصانع "فاكسيرا" بـ6 أكتوبر سيكون من أكبر مصانع اللقاحات في المنطقة ويعمل على تصنيع لقاح كورونا، بالإضافة إلى العديد من أنواع اللقاحات مثل لقاح الانفلونزا، ومن المتوقع الانتهاء من افتتاح في شهر نوفمبر المقبل، والطاقة الانتاجية تصل لـ24 ألف عبوة في الساعة الواحد أي في 3 مليون جرعة في اليوم الواحد، ومليار جرعة في العام.وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، أن المصنع سيقوم بأنتاج لقاح سينوفاك، ونعمل على الحصول على موفقات للإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات، ويحتوي المصنع على 8 معامل مركزية تحتوي على أحدث الاجهزة لمراقبة جودة المنتج النهائي واختباره، مشيرًا إلى ان "فاكسيرا " مطابق لكل مواصفات منظمة الصحة العالمية.