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بالأسود.. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور لها

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
منار داود
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إإنستجرام".

وظهرت "صبري" وهي ترتدي فستان كت باللون الأسود قصير، وشنطة باللون الأصفر، واعتمدت على تسريحة شعر كحكة مما أثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية، مسلسل "فرصة تانية"، والذي شارك معها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل

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