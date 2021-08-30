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ستاندرد أند بورز وناسداك يحافظات على المستويات القياسية بالختام

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
حافظ كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك للأسهم الأميركية على المستوى القياسي المرتفع عند الإغلاق اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وسط أجواء تفاؤل بعد تعليقات من الفدرالي الأميركي بشأن تقليص التحفيز النقدي وما قد يعنيه ذلك للتعافي الاقتصادي.

وقفز سهم آبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق كما صعدت أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجوجل، مما ساعد المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا على إظهار أداء أفضل من ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 55.96 نقطة، أو 0.16%، إلى 35399.84 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.42 نقطة، أو 0.43%، ليغلق عند 4528.79 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 136.22 نقطة، أو 0.9%، لينهي الجلسة عند 15265.72 نقطة.

وسجل ستاندر اند بورز 500 مكاسب بأكثر من ثلاثة في المئة منذ بداية أغسطس آب، وهي فترة موسمية ضعيفة للأسهم، وقال محللون ببنك ويلز فارجو الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يقفز المؤشر ثمانية بالمئة أخرى بحلول نهاية العام.

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