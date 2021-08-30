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عاجل.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أتم النادي الأهلي اتفاقه مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

السولية ينتهي تعاقده مع الأهلي في نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل الاتفاق بين النادي الأحمر، ولاعب الوسط لتمديد تعاقده.

وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع السولية  على تمديد تعاقده لمدة ٣ مواسم مقبلة خاصة وأن اللاعب يعتبر واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

المصدر أضاف بأن السولية سيحصل على راتب سنوي ١٠ مليون جنيه في الموسم الأول وتزيد في الثاني لـ١١ مليون جنيه، وفي الثالث تصل إلى ١٢ مليون جنيه.

واختتم المصدر بأن الأهلي سيُعلن قريبًا التجديد للسولية ليغلق الباب أمام كل الاجتهادات التي طالت هذا الملف مؤخرًا.

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