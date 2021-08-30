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موعد مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا المقبلة في الدوري الإيطالي
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:00 م
علاء خليف
استهل فريق انتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي مشواره في البطولة بالموسم الجاري بتحقيق انتصارين على حساب جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا بنتيجة 3-1، ليحتل وصافة ترتيب البطولة بفارق الأهداف خلف لاتسيو.
وينتظر فريق انتر ميلان مواجهة قوية ضد فريق سامبدوريا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2021 – 2022.
وستقام مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل، على "لويجي فيراريس" معقل الأخير، ولم يتم تحديد موعد بداية المباراة بشكل رسمي حتى الآن.
وستذاع مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا يوم الأحد 12 – 9 – 2021 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي.