موعد مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا المقبلة في الدوري الإيطالي

استهل فريق انتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي مشواره في البطولة بالموسم الجاري بتحقيق انتصارين على حساب جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا بنتيجة 3-1، ليحتل وصافة ترتيب البطولة بفارق الأهداف خلف لاتسيو.

وينتظر فريق انتر ميلان مواجهة قوية ضد فريق سامبدوريا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2021 – 2022.





وستقام مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل، على "لويجي فيراريس" معقل الأخير، ولم يتم تحديد موعد بداية المباراة بشكل رسمي حتى الآن.





وستذاع مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا يوم الأحد 12 – 9 – 2021 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي.