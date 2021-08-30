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إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وقام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارة الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية وقوات الشرطه بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية في مهدها.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 3 حالات عبارة عن سور بطول 70م ومباني على مساحة 8س حجرة على مساحة 6س، بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم، حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ محمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية بناحية هوارة عدلان والاستاذ جمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب وم عبد العليم ع العزيز مدير الجمعية الزراعية بناحية الحادقه.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المنهدس ماهر أبو رحيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة الاستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 2 قيراط بناحية جمعية قلمشاه وجمعية منشأة حلفا تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ، رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ مظهر الهرش مدير الجمعية والاستاذ احمد جمعة رئيس الوحدة المحلية بمنيا الحيط والاستاذ رأفت عبد الحكيم مدير الجمعية.
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)
إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم (صور)

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تعديات الفيوم اراضي زراعية

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