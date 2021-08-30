كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

أعلن الأتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طاقم التحكيم الخاص بمباراة المنتخب المصري ضد نظيره المنتخب الأنجولي والتي تجمع بينهما يوم الأربعاء القادم لحساب مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.





ويدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة «بوبو تراوري» ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.





وواصل المنتخب المصري إستعداداته بقيادة حسام البدري في إطار الإستعدادات الخاصة بالفراعنة لخوض مباراتي أنجولا والجابون في دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.





قبل أن يعلن ناديا ليفربول وأرسنال رفض إنضمام صلاح والنني إلى معسكر الفراعنة تطبيقًا للإجراءات الإحترازية المعمول بها في بريطانيا