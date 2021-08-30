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دراجة بخارية بدون لوحة معدنية تدهس طبيبة في بورسعيد (صور)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
استقبلت مستشفي السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، مصابين إثر حادث تصادم دراجه بخاريه علي طريق طرح البحر فى نطاق حي الشرق بالتحديد امام مطعم "كنتاكي" وفى قائد الدراجة هاربا.

وتبين بالفحص أن المصابين هم، شيماء سمير محمد شطا طبيبة بمركز بالكويت، وأصيبت بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمه، وتبلغ من العمر 40 سنه، والطفلة سهيله سمير حسين ٦ سنوات وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بوقوع حادث دهس بشارع طرح البحر بواسطة دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية صدمت سيدة وطفل وفر قائدها هاربا ويترك الدراجة بالشارع، تم تحرير المحضر اللازم وجاري البحث عن مرتكب الحادث.
دراجة بخارية بدون لوحة معدنية تدهس طبيبة في بورسعيد (صور)
دراجة بخارية بدون لوحة معدنية تدهس طبيبة في بورسعيد (صور)
دراجة بخارية بدون لوحة معدنية تدهس طبيبة في بورسعيد (صور)
دراجة بخارية بدون لوحة معدنية تدهس طبيبة في بورسعيد (صور)

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