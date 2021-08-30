إجراءات مواجهة الموجة الرابعة من كورونا في مصر (تفاصيل)

مرحلة دراسية جديدة على وشك أن تبدأ بالتزامن الموجة الرابعة لكورونا، يتطلب ذلك دعم نفسي والتفاؤل للاستمرار في السنة القادمة، فقامت الدولة باتخاذ مختلف القرارات لحماية والحد من إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته، ففي التقرير التالي تعرض "الفجر" الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة.





العام الدراسي الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم بتطبيق عدة إجراءات، من خلال إجبار جميع العاملين بمؤسسة التربية والتعليم من مدارس حكومية، وخاصة، ودولية، ومعاهد، من تلقي لقاح كورونا استعدادا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.



وفرضت الدولة قرارات، بأنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وستتعامل الدولة مع المعلم الذي يرفض تلقي التطعيم على أنه غائب.



وجاري أيضا التنسيق لوضع خطة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب بالمرحلة الثانوية تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسي القادم.



بدأت الدولة تعمل على التطعيم الجماعي مثل تلقيح الطلاب والمعلمين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، كما قامت وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، بتوفير طاقم طبي في كل كلية داخل الحرم الجامعي من أجل حقن الطلاب باللقاح.



دخول البلاد

أعلنت مصر عن شروط جديدة لدخول البلاد، وذلك تحسبا للموجة الرابعة، وأصدرت مصر للطيران بيان للعملاء القادمين إلى البلاد، بأنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، أسترازينيكا وموديرنا). أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).



وعن الدول الأخرى المتاثرة بالتحورات الجديدة الفيروس، فيشترط إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.



ووفرت وزارة الصحة عددا من المطارات تتمثل في شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم والأقصر، لإجراء تحليل PCR للقادمين دون تحليل PCR للكشف فيروس كورونا بمطار الوصول.



المترو

أعادت الشركة المصرية لمترو الأنفاق فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها، وذلك في حالة الامتناع عن ارتداء الكمامة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.



وستظل شركة المترو عبر الإذاعة الداخلية تعلن بالمحطات رسائل تحذيرية للركاب في محاولة لإلزام الركاب بارتداء الكمامة داخل المحطات، كما نشرت عددا من الملصقات بالمحطات لإرشاد الركاب إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد.



الكنائس

اتخذت الكنائس إجراءاتها الإحترازية، بعدما أعلن الأنبا ديمتريوس، عن أول حالة وفاة بين أساقفة الكنيسة وهو الأنبا بطرس أسقف بشبين القناطر، تمثلت بالالتزام بنسبة حضور لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لانتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دكة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية، وذلك اعتبارا من الجمعة المقبلة.



كما قررت كنيسة القديس مارمرقس القبطية الارثوذكسية، بحدائق شبرا في القاهرة، إيقاف كل الاجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل.





مراكز تطعيمات

وفرت وزارة الصحة والسكان مراكز للتطعيمات الدولية التي أعدتها الوزارة، لبدء تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا، وعددها 125مركزا من ضمن 154مركزا للتطعيمات الدولية بكل محافظات الجمهورية.



و تم تجهيز المراكز بشكل مميكن لتقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا للمسافرين بالخارج دون قوائم انتظار والإسراع في استخراج شهادات اللقاح المميكنة للمسافر الحاصل بالفعل علي جرعتي اللقاح بشهادة تطعيم الصحة.