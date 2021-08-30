عاجل.. إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

تعرضت الفنانة نهال عنبر لإرتجاج في المخ، وذلك إثر سقوط ديكور مسريحة "زقاق المدق:" عليها أثناء تأدية دورها في المسريحة.



وأعلن عن لك المخرج عادل عبده من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت فى المسرح أثناء أداء دورها فى العرض المسرحى زقاق المدق".





وتابع: "وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج فى الرأس، وهى الآن فى مستشفى العلمين تحت الملاحظة، من فضلكم إدعولها بالشفاء العاجل".



ونقلت الفنانة نهال عنبر إلى المستشفى عقب إصابتها وتم إسعافها.