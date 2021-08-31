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هنا الزاهد توجه رسالة لزوجها أحمد فهمي من الساحل الشمالي
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:16 ص
منار داود
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لزوجه الفنان أحمد فهمي أثناء تواجدها في الساحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "هنا" وهي ترتدي مايوه باللون الأسود وشيميز أبيض،وعلقت على الصورة قائلة:"أنا مش كتكت يا أحمد"،وعلق عليها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلًا:" خلي الساحل ينفعك بقى".
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.
وظهرت "هنا" وهي ترتدي مايوه باللون الأسود وشيميز أبيض،وعلقت على الصورة قائلة:"أنا مش كتكت يا أحمد"،وعلق عليها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلًا:" خلي الساحل ينفعك بقى".
والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.