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هنا الزاهد توجه رسالة لزوجها أحمد فهمي من الساحل الشمالي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
منار داود
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لزوجه الفنان أحمد فهمي أثناء تواجدها في الساحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هنا" وهي ترتدي مايوه باللون الأسود وشيميز أبيض،وعلقت على الصورة قائلة:"أنا مش كتكت يا أحمد"،وعلق عليها زوجها الفنان أحمد فهمي قائلًا:" خلي الساحل ينفعك بقى".

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.

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