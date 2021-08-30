Advertisements

البيت الأبيض: لم نسجل أي نقص في الوقود على خلفية إعصار "إيدا"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن البيت الأبيض أنه لم يسجل حتى الآن أي نقص في الوقود بسبب إعصار "إيدا"، وأنه يراقب عن كثب إمدادات الوقود في أعقاب الإعصار

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي "لا نرى في ذلك مشكلة حتى الآن، لكننا سنراقب عن كثب وسنواصل ذلك في الأيام المقبلة".

 

وكان الإعصار "إيدا" وهو أول إعصار كبير يجتاح الولايات المتحدة هذا العام، وصل إلى اليابسة ظهر أمس الأحد في صورة إعصار قوي من الفئة الرابعة في بورت فورشون، مركز قطاع النفط البحري في الخليج، محملا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

الكلمات المفتاحية

ايدا البيت الابيض اعصار

أخبار تهمك

تشكيلة نارية.. تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر مع الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 5 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

سقوط قتيل.. تعرف على آخر مستجدات الإعصار مايكل بالولايات المتحدة

"صندون النقد" يقدم 118 مليون دولار لموزامبيق للتعافي من إعصار إيداي

الهند تجلي أكثر من مليون شخص قبل وصول الإعصار فاني إلى اليابسة

"إعصار فاني يدرب الهند ومظاهرات شرسة في فنزويلا".. أبرز أحداث العالم x أسبوع

"دوريان" يرعب جورجيا وساوث ونورث كارولاينا وفلوريدا

عاجل.. "دوريان" الإعصار الأعنف يتجه نحو فلوريدا.. والولاية ترفع حالة الطوارئ

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

08:36 م

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements