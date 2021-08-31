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تصل لـ10 سنوات.. عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي جريمة ختان الإناث

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
استهدفت التعديلات الجديدة لختان الإناث، وضع عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة ظاهرة الختان، والتي تمثل جريمة انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به.

وجاءت العقوبات كالتالي:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

2- إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين.

3- أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

4- تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض.

5- وإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

6- أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

7- غلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها.

8- يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وخُتنت، ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

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