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"الصحة" تكشف توقيت ذروة الموجة الرابعة لكورونا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع منتظم في إصابات كورونا، ومعدل الوفيات ثابت بالمقارنة بمعدلات الوفيات العامة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى ذروة إصابات الموجة الرابعة في منتصف شهر سبتمبر.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة، والحصول على لقاح كورونا، خاصة لكبار السن، لأن اللقاح يقلل من حدة الإصابة، ويمنع من دخول المستشفيات بنسبة 90% وفقًا للمعدلات العالمية.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف تطعيم جميع المخالطين للطلبة في المدارس من أول العامل حتى سواق الأتوبيس، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على المدارس الحكومية، ولكن على المدارس الخاصة والدولية.

الكلمات المفتاحية

كورونا الموجة الرابعة الصحة

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