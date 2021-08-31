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محمد رمضان يثير الجدل حول إلغاء حفله بالعلمين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
يارا عادل

عقب ساعات معدودة من إعلان النجم محمد رمضان، عن استعداده لإحياء حفلته الثانية ضمن حفلات الصيف، يوم الخميس المقبل، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي نشر محمد رمضان البوستر الرسمي للحفل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ترويجًا للحفل.

وعلق على الصورة قائلًا: " إن شاء الله ميعادنا الخميس 2 سبتمبر في الساحل الشمالي.

ألا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تفاجأوا بحذف محمد رمضان البوستر الرسمي للحفل من جميع حساباته ليعلن بطريقة غير مباشرة عن إلغاء الحفل ولكنه لم يعلنها صراحةً حتى الأن.

ومن جانبه نوه مصدر مطلع من الدخل الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي أنه بالفعل تم إلغاء الحفل دون إبرام أسباب عن إلغاؤه لظروف خارجة عن إرادة الجميع على حد وصفهم.

ويذكر أنها المرة الثانية التي يتم خلالها إلغاء حفل لمحمد رمضان حيث تم منذ مدة ألغاء حفلته الذي كان من المقرر أن يحيها في حفل السوبر المصري بين الغريمين النادي الأهلي والزمالك العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


ويشار إلى أن محمد رمضان تصدر محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية عقب حصوله على الدكتوراة الفخرية في الغناء والتمثيل ألا أنه تم سحبها منه عقب يومان من الحصول عليها بعدما لوح مدير المركز الثقافي أنه تم سحبها منه لتواجد أسمه في قضية وفاة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر والتطبيع مع إسرائيل بعد تدوال صوره مع نجوم إسرائيليين.

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