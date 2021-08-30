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الحمام يضم مدافع دكرنس استعدادا للقسم الثاني

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو



حصل مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان على توقيع اللاعب محمد الجزار مدافع دكرنس لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

وجاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وطارق الصاوي المدير الفني.

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، سيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس.

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