"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن ظهور متحور "ألفا" في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحور الدلتا رصد في 178 دولة في العالم، ورُصد في مصر خلال شهر يوليو الماضي، على سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، وتماثلت للشفاء دون الدخول للمستشفى، خاصة انها إصابتها كانت بسيطة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن مشكلة متحور الدلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس في حدة الإصابة أو خطورة الحالية المرضية، ويصيب الفئات العمرية الأقل سنًا.



وأشار إلى أن متحور الدلتا يعد أقل خطورة من متحور "الفا"، معقبًا: "لا داعي للفزع، والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، لافتَا إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا متوفرة الآن في مصر، معقبًا: "مفيش لقاح في العالم مصر ما قدرتش تجيبه".

