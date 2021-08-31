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ياسمين صبري تستمتع بالإجازة الصيفية في أوروبا

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
نورهان عمر

تُعرَف الفنانه ياسمين صبري بتصدرها التريند دائمًا بسبب أسلوب الحياة الفارهة التي تعيشه وخاصةً بعد زواجها من رجل الأعمال المعروف أبو هشيمه
ونشرت ياسمين صوره لها على صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في " مونتي كارلو" وهي دوله توجد عليىساحل البحر المتوسط،مرتديه فستان قصير لونه يميل لـ اللون الازرق واستعانت بحقيبة صفراء، وتعرف ياسمين بحبها لحقائب اليد وتميل لظهور الحقائب معها في صورها.

مع الذكر أن ياسمين صبري لم تشارك في السباق الرمضاني الماضي بعد آخر مسلسل درامي قامت ببطولته ( فرصه تانية ) وكان بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، سارة الشامي، دياب وغيرهم من الفنانين إلا أنه يقال أنها سوف تشارك في السباق الرمضاني المقبل.

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