عاجل.. مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب للتعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة المقبلة.





وعقد مسؤولو جهاز الكرة بنادي الزمالك جلسة خاصة خلال الساعات الماضية، مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لبحث إمكانية الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.





من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن عبد الله السعيد رحب بمفاوضات ارتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد، بعد إغراء اللاعب بحملة إعلانية وعقد جيد.





وأشار المصدر إلى أن الزمالك بات قريبا من ضم وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي و في حال تعثر ضم اللاعب سيرحل السعيد إلى القلعة البيضاء.