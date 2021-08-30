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مجلس الوزراء يعتمد قرارات "لجنة السياحة والآثار".. تعرف عليها

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأسبوع الماضي منها مد العمل بالأسعار الحالية للوقود في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية اعتبارًا من أول يناير حتى 30 أبريل 2022، ومد العمل بالقيم الحالية لرسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة في المحافظات السياحية اعتبارًا من أول نوفمبر 2021 وحتى 30 أبريل 2022. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الاثنين، حيث تم إحاطة الأعضاء بموافقات رئاسة الوزراء على قرارات اللجنة 

وتضمنت القرارات استحداث برنامج لتحفيز الطيران الداخلي لربط مطارات المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة) بمحافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) في إطار ربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً. 

كما تم إحاطة المجلس بأنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد مرور ٤٠ عامًا على إنشائها، والذي تضمن استحداث ودمج العديد من الإدارات منها استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة، ودمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم - في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق ما بين المكاتب الداخلية للوزارة وللهيئة ومكاتب المجلس الأعلى للآثار وتطوير منظومة عمل هذه المكاتب بما يساهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما تم إطلاع أعضاء المجلس بأنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي، وتم التأكيد على أنه جاري التنسيق لعقد عدد من ورش العمل في أقرب وقت لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه.

بالإضافة إلى أنه تم إحاطة المجلس بالانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة تصوير ومونتاج للأفلام بالهيئة ليتم استخدامها في إنتاج الأفلام الترويجية وكذلك تغطية الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية المختلفة للاستفادة منها في الترويج السياحي لمصر.

وقد تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة بعض الموضوعات التي تم عرضها على لجنة خبراء الترويج السياحي وتوصيات اللجنة بشأنها والتي من بينها خطة المعارض السياحية الدولية التي ستشارك بها الهيئة للعام المالي 2021/2022، إلى جانب مناقشة مقترح تنظيم فعالية سنوية كبرى ذات مردود سياحي بأحد المحافظات السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تم مناقشة الترويج لمُبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في المدن السياحية المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الصور والفيديوهات عن ذلك في إطار التنمية المستدامة وحرص الوزارة على الاهتمام بالسياحة البيئية والحفاظ على البيئة الشاطئية في المنتجعات السياحية المصرية.

وتم إطلاع المجلس بأنه جاري الإعداد والتجهيز لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر افتتاحه في نوفمبر القادم، وتم مناقشة الاستفادة من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج في الترويج السياحي لمصر في ظل قيام الوزارة بتخصيص جناح بهذه المعارض لعرض مجموعة من المواد الدعائية من صور وفيديوهات للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز المنتجات السياحية المختلفة.

الكلمات المفتاحية

هيكل تنظيمي مصر الإدارة المركزية

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