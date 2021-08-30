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طوابير على الخبز بأفغانستان.. وأحمد موسى: "لا وطن ولا عيشة" (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الإعلامي أحمد موسى، على فيديو متداول لبعض الأفغان وهم يتزاحمون في طوابير من أجل الحصول على الخبز، قائلا: "لا وطن ولا عيشة ولا أمان ولا أكل"، مضيفًا أن الأفغان الآن بين المطرقة والسندان بين الهجرة أو البقاء وانتظار الموت.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الأمريكان تركوا الأفغان الذين تعاونوا معهم، ولم يقوموا بإجلائهم ووعودهم بالعودة مجددًا لإجلائهم بعد التواصل مع طالبان، مشيرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها لن تعترف بطالبان، رغم أنها تجري اتصالات ومفاوضات مع الحركة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يدفع ثمن ما حدث في أفغانستان في أقرب انتخابات تشريعية، وذلك بسبب قتلى الجيش الأمريكي في الانفجار المروع الذي هز مطار كابول.

الكلمات المفتاحية

موسى فغانستان طالبان

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